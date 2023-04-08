Ексклюзиви

Прообраз головного героя у Top Gun із Томом Крузом: пілот Ден Гемптон про захист українського неба та особливості F-16

Артем Куля, журналіст Факти тижня Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Квітня 2023, 12:30

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Я зазирнув у лице смерті: актор Лінартович про важке поранення в Соледарі, службу в ДШВ та історію свого псевдо Світ
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Ден Гемптон

Прообраз головного героя у Top Gun із Томом Крузом: пілот Ден Гемптон про захист українського неба та особливості F-16
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Саджають квіти біля зруйнованих хат — як живуть люди в прифронтовому селищі в Запорізькій області

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