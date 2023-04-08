Прообраз головного героя у Top Gun із Томом Крузом: пілот Ден Гемптон про захист українського неба та особливості F-16

Його називають вбивцею зенітно-ракетних комплексів: американський пілот Ден Гемптон за 20 років служби у військово-повітряних силах США здійснив 151 бойовий виліт на винищувачі F-16 та взяв участь у кількох війнах.
Він є чи не найвідомішим американським льотчиком та став прообразом головного героя у блокбастері Top Gun: Maverick із Томом Крузом у головній ролі.
Нещодавно Ден Гемптон заявив, що готовий стати на захист повітряного простору України. Тому спеціальний кореспондент програми Факти тижня Артем Куля поспілкувався з американським пілотом про те, яким він бачить надійний захист українського неба та як змінить війну передача західних винищувачів.
На думку Дена Гемптона, російсько-українська війна інакша, оскільки ставить під питання національного виживання України.
Це дає усім українським військовим дуже велику перевагу. Я не думаю, що більшість росіян знає, навіщо вони тут.
Це дає усім українським військовим дуже велику перевагу. Я не думаю, що більшість росіян знає, навіщо вони тут.
У наших літаках пілот є центральним комп’ютером. Усі датчики, дисплеї, авіоніка, зброя — проходять через пілота.
Ми вдягаємо спеціальні шоломи, які дозволяють нам ніколи не дивитися у низ, у кабіну. Ми можемо дивитися куди забажаємо. Усі націлювання, зброя, інформація — знаходяться просто перед нами.
Це просто інший, більш просунутий спосіб польоту, щоб пілот зміг робити це.
Це просто інший, більш просунутий спосіб польоту, щоб пілот зміг робити це.
Артем Куля підсумовує, що зі слів Дена Гемптона, під рукою пілота під час польоту є чотири або п’ять видів зброї, які можна використовувати. Просто дивлячись у цьому напрямку, можна дуже швидко доставити потрібну зброю туди, куди потрібно.
Зі спостережень Дена Гемптона, в небі росіяни діють так само як і на землі — намагаються взяти кількістю.
У них дуже неправильні уявлення про сучасний повітряний бій. І я не сумніваюся, що ваші пілоти це вже зрозуміли.
У них дуже неправильні уявлення про сучасний повітряний бій. І я не сумніваюся, що ваші пілоти це вже зрозуміли.
Натомість, на думку американського пілота, українські пілоти часто демонструють дива креативності.
Коли ви, врешті-решт, отримаєте нові типи літаків, українська авіація стане ще більш непереможною.
Коли ви, врешті-решт, отримаєте нові типи літаків, українська авіація стане ще більш непереможною.
Я б не намагався вгадати, про що думають у Білому домі.
Я б не намагався вгадати, про що думають у Білому домі.
Якщо літаки можуть бути передані зі США, або з іншої країни, то вам все одно потрібно мати усе, що дає можливість літаку працювати.
Потрібно мати технічне обслуговування, зброю, людей, які можуть доглядати за літаками та підтримувати їх в польоті. Справа не лише в тому, щоб отримати кілька літаків і кількох пілотів.
Я не думаю, що українська авіація потребує нашої допомоги, бо ви робите фантастичну роботу. Я хотів сказати, що є достатньо людей, які бажають взяти участь у цьому. Якби нас колись попросили, то я б звичайно став добровольцем.
Було б честю воювати на вашому боці. Це було б правильно в такому випадку.
Було б честю воювати на вашому боці. Це було б правильно в такому випадку.
Та поки триває робота над отриманням F-16 від західних партнерів, Польща вже днями передасть Україні перші МіГ-29. Читай, що це за літак та які його характеристики.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!