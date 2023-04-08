Прообраз головного героя у Top Gun із Томом Крузом: пілот Ден Гемптон про захист українського неба та особливості F-16

Його називають вбивцею зенітно-ракетних комплексів: американський пілот Ден Гемптон за 20 років служби у військово-повітряних силах США здійснив 151 бойовий виліт на винищувачі F-16 та взяв участь у кількох війнах.

Він є чи не найвідомішим американським льотчиком та став прообразом головного героя у блокбастері Top Gun: Maverick із Томом Крузом у головній ролі.

Нещодавно Ден Гемптон заявив, що готовий стати на захист повітряного простору України. Тому спеціальний кореспондент програми Факти тижня Артем Куля поспілкувався з американським пілотом про те, яким він бачить надійний захист українського неба та як змінить війну передача західних винищувачів.

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Про відмінність російсько-української війни від інших

На думку Дена Гемптона, російсько-українська війна інакша, оскільки ставить під питання національного виживання України.

Це дає усім українським військовим дуже велику перевагу. Я не думаю, що більшість росіян знає, навіщо вони тут.

Про особливості F-16

У наших літаках пілот є центральним комп’ютером. Усі датчики, дисплеї, авіоніка, зброя — проходять через пілота.

Ми вдягаємо спеціальні шоломи, які дозволяють нам ніколи не дивитися у низ, у кабіну. Ми можемо дивитися куди забажаємо. Усі націлювання, зброя, інформація — знаходяться просто перед нами.

Це просто інший, більш просунутий спосіб польоту, щоб пілот зміг робити це.

Артем Куля підсумовує, що зі слів Дена Гемптона, під рукою пілота під час польоту є чотири або п’ять видів зброї, які можна використовувати. Просто дивлячись у цьому напрямку, можна дуже швидко доставити потрібну зброю туди, куди потрібно.

Про тактику росіян у повітряних боях

Зі спостережень Дена Гемптона, в небі росіяни діють так само як і на землі — намагаються взяти кількістю.

У них дуже неправильні уявлення про сучасний повітряний бій. І я не сумніваюся, що ваші пілоти це вже зрозуміли.

Натомість, на думку американського пілота, українські пілоти часто демонструють дива креативності.

Коли ви, врешті-решт, отримаєте нові типи літаків, українська авіація стане ще більш непереможною.

Про те, чи поставлять США Повітряним силам ЗСУ F-16

Я б не намагався вгадати, про що думають у Білому домі.

Якщо літаки можуть бути передані зі США, або з іншої країни, то вам все одно потрібно мати усе, що дає можливість літаку працювати.

Потрібно мати технічне обслуговування, зброю, людей, які можуть доглядати за літаками та підтримувати їх в польоті. Справа не лише в тому, щоб отримати кілька літаків і кількох пілотів.

Про необхідність допомогти українцям на полі бою

Я не думаю, що українська авіація потребує нашої допомоги, бо ви робите фантастичну роботу. Я хотів сказати, що є достатньо людей, які бажають взяти участь у цьому. Якби нас колись попросили, то я б звичайно став добровольцем.

Було б честю воювати на вашому боці. Це було б правильно в такому випадку.

Та поки триває робота над отриманням F-16 від західних партнерів, Польща вже днями передасть Україні перші МіГ-29. Читай, що це за літак та які його характеристики.

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