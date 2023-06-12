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Защищено: Бариатрическая хирургия — меняет жизнь к лучшему. Как лечат ожирение в медицинском центре Лелека
Богдана Макалюк
, редактор сайта
12 июня 2023, 16:15
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Теги:
Здоровье
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Медицина
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Украина
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