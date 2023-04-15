Я делаю это от души — в Запорожье бойцы ТрО расписали пасхальные яйца для деток из реабилитационного центра

Женщины на фронте имеют время не только на войну, но и на утешение детей накануне Пасхи. Запорожская бригада терробороны положила начало благотворительной акции.

Бойцы вместе взялись расписывать праздничные пряники и яйца, которые затем передадут в детский реабилитационный центр.

Некоторые из участниц впервые в жизни взялись за кондитерские украшения, но, видимо, хорошо получилось у всех, потому что работали с душой.

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Я делаю это от души, а дальше, как получится, — говорит с улыбкой одна из военных.

А есть здесь и профессиональные кондитеры, оставившие свою мирную жизнь, чтобы защищать родную страну.

Психолог на псевдо Колибри говорит, что все бойцы сразу согласились разрисовывать для детей сладости. Ведь это для них способ морально разгрузиться и хоть на час забыть о войне.

Рисование и другие формы творчества могут вылечить душу и тело. В Ровенской области арт-терапия для раненых бойцов творит чудеса! Смотри, как это адаптирует их к мирной жизни.

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