Я роблю це від душі — у Запоріжжі бійчині ТрО розписали крашанки для діток з реабілітаційного центру

Жінки на фронті мають час не лише на війну, а й на розраду діток напередодні Великодня. Запорізька бригада тероборони започаткувала для цього благодійну акцію.

Бійчині гуртом узялися розписувати святкові пряники та яйця, які потім передадуть до дитячого реабілітаційного центру.

Дехто з учасниць уперше в житті взявся за кондитерські прикраси, та, певні, добре вдалося в усіх, бо працювали із душею.

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Я роблю це від душі, а далі, як вийде, — каже з усмішкою одна з військових.

А є тут і професійні кондитерки, які залишили своє мирне життя, щоб захищати рідну країну.

Психологиня на псевдо Колібрі каже, що всі бійчині одразу погодились розмальовувати для діток смаколики. Адже це для них спосіб морально розвантажитись та хоч на годинку забути про війну.

Малювання та інші форми творчості справді можуть вилікувати душу й тіло. У Рівненській області арт-терапія для поранених бійців творить дива! Дивись, як це адаптує їх до мирного життя.

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