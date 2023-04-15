Паски та ковбаски. На Прикарпатті готують смаколики для бійців

На Прикарпатті люди селами об’єднуються, аби передати на передову та у військові частини великодні смаколики.

Жінки тижнями печуть паски, чоловіки начиняють і коптять домашню ковбасу — усе для того, аби бодай на кілька хвилин наші захисники подумки повернулися додому, відчули родинне тепло й турботу.

— Третій чи четвертий бус вже поїхав. Ми у вакуум запакували, щоб довше стояли. Печемо далі. У перші пасочки взагалі додаємо відвар вареної картопельки, щоб були трошки свіжіші, довше зберігалися, — ділиться секретами волонетерка, жителька Шешорів Любов Полагнюк.

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До збору великодніх кошиків для бійців долучаються люди навіть з сусідніх сіл. Гроші на м’ясо та інші харчі передають з-за кордону, аби святкові гостинці зігріли сімейним теплом українських захисників.

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