Паски и колбаски. На Прикарпатье готовят вкуснятину для бойцов

На Прикарпатье люди объединяются селами, чтобы передать на передовую и в военные части пасхальные вкусности.

Женщины неделями пекут куличи, мужчины начиняют и коптят домашнюю колбасу — все для того, чтобы хотя бы на несколько минут наши защитники мысленно вернулись домой, почувствовали семейное тепло и заботу.

— Третий или четвертый бус уже уехал. Мы в вакуум упаковывали, чтобы подольше стояли. Печем дальше. В те первые куличики вообще добавляли отвар вареной картошки, чтобы были немного свежее, дольше хранились, — рассказывает волонтер, жительница Шешоров Любовь Пологнюк.

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К сбору пасхальных корзин для бойцов присоединяются люди даже из соседних сел. Деньги на мясо и другие продукты передают из-за границы, чтобы праздничные гостинцы согрели семейным теплом украинских защитников.

Поющая надежда Украины! Как юная волонтер из Львовской области собирает сотни тысяч гривен на ВСУ, смотри в нашем материале.

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