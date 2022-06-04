Гемодиализ под беспощадными обстрелами: как работали медучреждения в горячих точках и как им удалось эвакуироваться

Из трех немецких центров по оказанию услуг гемодиализа в Украине, два в горячих точках — в Чернигове и Харькове. С первых дней полномасштабного вторжения пациенты с почечной недостаточностью оказались под угрозой.

Ведь города активно обстреливали, а людям жизненно необходимо делать процедуру гемодиализа три раза в неделю.

Первые три недели полномасштабного вторжения рашистов в Харькове клиника работала даже под обстрелами. В целях безопасности больных пришлось оставлять там на ночь. Но когда стало совсем невыносимо, пациентов эвакуировали во Львов. Укрзалізниця выделила отдельный вагон в поезде.

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В Чернигове, где тоже работает такой центр, ситуация была в разы сложнее. Город оказался практически в осаде. Зеленых коридоров не было. Пациенты получали процедуру в обустроенном подвале клиники. Там вместе с персоналом и их семьями проживало более 70 человек.

Последнюю неделю до эвакуации не было света и воды. Наши пациенты оказались на грани выживания. Потому что полторы-две недели они без диализа не могут существовать — умирают, — рассказывает директор ООО Фрезениус Медикал Кер Украина Владимир Новаковский.

Тогда с помощью областной власти и волонтеров удалось организовать транспорт и, несмотря на опасность, окольными путями вывезти людей в Черкассы. Эта дорога жизни в 140 километров длилась более девяти часов. На следующий день этот путь враг плотно обстрелял, но пациенты с семьями уже были в безопасности.

Работать тогда персоналу в черкасском центре пришлось в три смены и без выходных. Из-за комендантского часа продолжительность процедуры сократили.

Для выезжающих пациентов написали сопроводительные письма, чтобы их смогли принять в других нефрологических центрах. Онлайн-консультировали специалисты из разных регионов.

Спасало и то, что в черкасском центре было достаточно медикаментов. Имели свои запасы, а еще гуманитарную помощь партнеров из-за границы. Здесь даже делились препаратами с другими больницами.

В настоящее время работа центра в Черкассах стабилизировалась. Пока здесь остаются пациенты из Харькова и Сум. В Чернигове, несмотря на то, что здание пострадало, медучреждение возобновило свою работу. Но в Харькове это еще опасно.

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