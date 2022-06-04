Гемодіаліз під нещадними обстрілами: робота медзакладів в гарячих точках та як їм вдалось евакуюватись

З трьох німецьких центрів з надання послуг гемодіалізу в Україні, два в гарячих точках — у Чернігові та Харкові. З перших днів повномасштабного вторгнення пацієнти з нирковою недостатністю опинилися тут під загрозою.

Адже міста активно обстрілювали, а людям життєво необхідно робити процедуру гемодіалізу тричі на тиждень.

Перші три тижні повномасштабного вторгнення рашистів у Харкові клініка діяла навіть під обстрілами. Задля безпеки хворих довелося лишати їх там на ніч. Але коли стало геть нестерпно, пацієнтів евакуювали до Львова. Укрзалізниця виділила окремий вагон у потязі.

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У Чернігові, де теж працює такий центр, ситуація була в рази складнішою. Місто опинилось практично в облозі. Зелених коридорів не було. Пацієнти отримували процедуру в облаштованому підвалі клініки. Там разом з персоналом і їхніми родинами жили понад 70 людей.

Останній тиждень до евакуації не було світла і води. Наші пацієнти опинились на межі виживання. Тому що півтора-два тижні вони без діалізу не можуть існувати — помирають, — розповідає директор ТОВ Фрезеніус Медикал Кер Україна Володимир Новаківський.

Тоді з допомогою обласної влади та волонтерів таки вдалося організувати транспорт і, попри небезпеку, манівцями вивезти людей до Черкас. Ця дорога життя у 140 кілометрів тривала понад дев’ять годин. Наступного дня цей шлях ворог щільно обстріляв, але пацієнти з родинами вже були в безпеці.

Працювати тоді персоналу в черкаському центрі довелося в три зміни й без вихідних. Через комендантську годину тривалість процедури скоротили.

Для пацієнтів, які виїжджали, написали супровідні листи, аби їх змогли прийняти в інших нефрологічних центрах. Онлайн-консультували фахівці з різних регіонів.

Рятувало й те, що в черкаському центрі було вдосталь медикаментів. Мали свої запаси, а ще гуманітарну допомогу партнерів з-за кордону. Тут навіть ділилися препаратами з іншими лікарнями.

Нині робота центру в Черкасах стабілізувалась. Поки тут лишаються пацієнти з Харкова і Сум. У Чернігові, попри те, що будівля постраждала, медзаклад відновив свою роботу. Але в Харкові це ще досі небезпечно.

Армійці називають лікарів своїми янголами-охоронцями. Саме від них залежить, чи вдасться врятувати пораненого бійця на передовій. Дивись, як працюють воєнні медики під постійним вогнем на передовій.