Как можно себе представить небо без Мрии? Год назад российские войска уничтожили Ан-225 — как выглядит самолет сейчас

Именно 27 февраля 2022 года в Укроборонпроме официально подтвердили информацию, что в результате боев на аэродроме Гостомель был сожжен самый большой самолет в мире Ан-225.

В начале полномасштабного вторжения украинцы не знали, что Мрию не успели эвакуировать с территории аэропорта. К моменту высадки российского десанта 24 февраля ее переместили в ангар, но это не спасло Мрию от повреждений.

Россия ударила в Мрию как символ возможностей украинской авиации.

— Ан-225 Мрия — авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции утеряны, — говорилось в сообщении Укроборонпрома.

Сейчас также смотрят

Уничтожение Ан-225 Мрия: будет ли новый самолет

В каком состоянии самый большой самолет в мире, работники государственного предприятия Антонов смогли увидеть только после освобождения Гостомеля от оккупантов. Тогда в первые дни апреля на предприятии уже принимают решение — самолет будут восстанавливать.

И хотя эта идея в разгар войны кажется нереальной, руководство Антонова начинает работу над проектированием и техническим видом нового самолета.

Через год территорию аэродрома уже не узнать. Место, где шли бои, расчистили от снарядов, обломков и разбитой техники и авиации россиян. Изменился и вид Мрии. С самолета до сих пор забирают уцелевшие элементы, которые можно использовать для новой Мрии.

Сняли поврежденные двигатели, некоторые из них подлежат ремонту. Уцелела хвостовая часть, стойки колес, часть систем. Об этом в комментарии Вікнам рассказал генеральный конструктор ГП Антонов Владислав Власик.

Все понимают, что самолет в том виде, в каком он был до 24 февраля, не может быть восстановлен. Его нужно будет модернизировать.

— На нем появятся новые системы. Конечно, мы будем использовать при восстановлении этого самолета наработки, которые есть у нас по самолету Ан-124 Руслан — это модернизация, импортозамещение.

После восстановления самолет должен отвечать современным требованиям.

— Навигационные системы, системы радиосвязи, системы управления самолетом, агрегаты шасси, агрегаты гидравлической системы. По спектру систем и комплектующих изделий мы имеем партнеров со всего мира, в том числе и Израиль, те же США, Канада. Мы понимаем, что проект восстановления Мрии будет в любом случае международный проект.

Для восстановления Мрии используют корпус второй модели самолета, строительство которого было начато еще в советское время. Стоимость работ пока не разглашается, но еще полгода назад государственное предприятие отмечало по меньшей мере €500 млн, необходимых для второй версии Ан-225.

Работники аэродрома продолжают разбирать конструкцию уничтоженной Мрии. Уже вскоре планируют снять крылья, в перспективе обломки самолета заберут с аэродрома. Какая будет их дальнейшая судьба, еще неизвестно.

В стране идет война, сложно что-либо прогнозировать, определять какие-то сроки восстановления. Мы сейчас делаем именно то, что мы можем делать, что позволяют нам наши обстоятельства и фактическое состояние.

— Но восстановление Мрии начнется после победы Украины, после того, как мы выгоним оккупанта. Вот тогда уже можно будет говорить более предметно, — говорит заместитель генерального директора — генеральный конструктор ГП Антонов Владислав Власик.

Можно ли было спасти Ан-225 Мрия

Как рассказывает Начальник авиационно-диспетчерского центра ГП Антонов Владимир Смусь в эфире марафона Єдині новини, по состоянию на 23 февраля у Мрии были проведены испытания всех двигателей после замены одного из них. Так что самолет был пригоден для выполнения следующего технического рейса.

24 февраля утром самолет находился на своей стоянке, был заправлен топливом — 30 тонн хватило бы, чтобы долететь до Лейпцига.

В пять часов поступила информация, что по аэродрому в Борисполе был нанесен удар и то же самое может произойти с Гостомелем. Тогда работникам было предложено покинуть вышку, а уже в семь часов оккупанты нанесли удар по воинской части в Гостомеле.

В девять часов состоялось совещание с экипажем самолета, в том числе на нем присутствовал командир самолета Андрей Спасибо. Тогда пытались определить возможность самостоятельного вылета из аэродрома. Командир судна был готов это сделать, но были риски, что самолет собьют в воздухе или захватят. Потому его переместили со стоянки в ангар.

Захват аэродрома начался в 12 часов. Были расстреляны самолеты Ан-74, Ан-26, Ан-28. На аэродроме возникли пожары, на ликвидацию которых попытались выехать работники ГСЧС, но их тоже расстреляли оккупанты. Командир пожарной части тогда погиб.

Самолет Ан-225 Мрия тоже получил повреждения, но, к счастью, не разорвался.

Владимир Смусь делится, что действия оккупантов были направлены не на захват, а скорее на уничтожение всего, что встречалось им на пути.

Почему Мрия столь важна

Пилот-испытатель первого класса ГП Антонов Виктор Гончаров, летавший 22 года на Мрии, рассказывает, что куда бы ни прилетал легендарный самолет, везде его встречала толпа.

Хотя сам он не чувствовал этого величия, когда был за штурвалом. Говорит, что когда работал, то думал только о своих действиях. Кроме того, несмотря на свой значительный вес, Мрия всегда легко взлетала в небо.

Как можно представить небо без Мрии или Мрию без неба? — говорит Владислав Власик в эфире марафона Єдині новини.

Виктор Гончаров говорит, что во время работы с самолетом его величие чувствовалось только тогда, когда подходишь к нему и видишь извне. А внутри чувствовалась мощь, когда выводил Мрию в рабочий режим. Пилот добавляет, что она как будто дышала вся.

Однако, по словам Владислава Власика, она может стать более мощной, в частности благодаря модернизации. Это позволит снизить вес самолета, а значит, может увеличиться грузоподъемность и дальность полетов.

Восстановление Мрии — это и восстановление страны. Как только Мрия будет отстроена, мы можем сказать, что украинская авиационная промышленность и вообще мощность Украины восстановлена.

Хочешь вспомнить, как выглядел легендарный самолет год назад? Украинский журналист Дмитрий Комаров показал освобожденный от российских оккупантов Гостомель и уничтоженную Мрию.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Кристина Величанская