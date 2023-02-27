Як собі можна уявити небо без Мрії? Рік тому російські війська знищили Ан-225 — який вигляд має літак зараз

Саме 27 лютого 2022 року в Укроборонпромі офіційно підтвердили інформацію, що внаслідок боїв на аеродромі Гостомель був спалений найбільший літак у світі Ан-225.

На початку повномасштабного вторгнення українці не знали, що Мрію не встигли евакуювати з території аеропорту. На час висадки російського десанту 24 лютого її перемістили в ангар, але це не врятувало Мрію від пошкоджень.

Росія поцілила у Мрію, як символ можливостей української авіації.

— Ан-225 Мрія — авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності. На жаль, сьогодні ці опції втрачені, — йшлося у повідомленні Укроборонпрому.

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Знищення Ан-225 Мрія: чи буде новий літак

У якому стані найбільший літак у світі, працівники державного підприємства Антонов змогли побачити лише після звільнення Гостомеля від окупантів. Тоді у перші дні квітня на підприємстві уже ухвалюють рішення — літак будуть відбудовувати.

І хоч ця ідея в розпал війни здається нереальною, керівництво Антонова розпочинає роботу над проектуванням та технічним виглядом нового літака.

За рік територію аеродрому уже не впізнати. Місце, де точились бої, розчистили від снарядів, уламків та розбитої техніки й авіації росіян. Змінився і вигляд Мрії. З літака досі забирають вцілілі елементи, які можна використати для нової Мрії.

Зняли пошкоджені двигуни, деякі з них підлягають ремонту. Вціліла хвостова частина, стійки коліс, частина систем. Про це у коментарі Вікнам розповів генеральний конструктор ДП Антонов Владислав Власик.

Усі розуміють, що літак у тому вигляді, у якому він був до 24 лютого, не може бути відновлений. Його необхідно буде модернізувати.

— На ньому з’являться нові системи. Звичайно, ми будемо використовувати при відбудові цього літака ті напрацювання, які є у нас по літаку Ан-124 Руслан — це модернізація, імпортозаміщення.

Після відбудови літак має відповідати сучасним вимогам.

— Навігаційні системи, системи радіозв’язку, системи керування літаком, агрегати шасі, агрегати гідравлічної системи. По спектру систем і комплектуючих виробів ми маємо партнерів зі всього світу, зокрема, і Ізраїль, ті ж США, Канада. Ми розуміємо, що проект відбудови Мрії, це буде у будь-якому разі — міжнародний проект.

Для відбудови Мрії використають корпус другої моделі літака, який почали зводити ще за радянських часів. Вартість робіт поки не розголошують, але ще півроку тому державне підприємство зазначало про щонайменше €500 млн, які необхідні для другої версії Ан-225.

Працівники летовища наразі продовжують розбирати конструкцію знищеної Мрії. Уже невдовзі планують зняти крила, у перспективі уламки літака заберуть з аеродрому. Якою буде їхня подальша доля, ще невідомо.

У країні йде війна, важко щось прогнозувати, визначати якісь терміни відбудови. Ми зараз робимо саме те, що ми можемо робити, що дозволяють нам наші обставини та наш фактичний стан.

— Але відновлення Мрії розпочнеться після перемоги України, після того, як ми виженемо окупанта. От тоді вже можна буде говорити більш предметно, — каже заступник генерального директора — генеральний конструктор ДП Антонов Владислав Власик.

Чи можна було врятувати Ан-225 Мрія

Як розповідає начальник авіаційно-диспетчерського центру ДП Антонов Володимир Смусь в ефірі марафону Єдині новини, станом на 23 лютого у Мрії провели випробування усіх двигунів після заміни одного з них. Тож літак був придатний для виконання наступного технічного рейсу.

24 лютого зранку літак був на своїй стоянці, був заправлений паливом — 30 тонн вистачило б, щоб долетіти до Лейпцигу.

О п’ятій годині надійшла інформація, що по аеродрому в Борисполі було завдано удар і що те саме може статися з Гостомелем. Тоді працівникам було запропоновано покинути вишку, а вже о сьомій годині окупанти завдали удару по військовій частині у Гостомелі.

О дев’ятій годині відбулася нарада з екіпажем літака, зокрема, на ній був присутній командир літака Андрій Спасібо. Тоді намагались визначити можливість самостійного вильоту з аеродрому. Командир судна був готовий це зробити, але були ризики, що літак зіб’ють у повітрі чи захоплять. Тому літак перемістили з його стоянки в ангар.

Захоплення аеродрому почалось о 12 годині. Були розстріляні літаки Ан-74, Ан-26, Ан-28. На аеродромі виникли пожежі, на ліквідацію яких спробували виїхати робітники ДСНС, але їх теж розстріляли окупанти. Командир пожежної частини тоді загинув.

Літак Ан-225 Мрія теж отримав ушкодження, але, на щастя, не розірвався.

Володимир Смусь ділиться, що тоді дії окупантів були спрямовані не на захоплення, а радше на знищення всього, що траплялось їм на шляху.

Чому Мрія настільки важлива

Пілот-випробувач першого класу ДП Антонов Віктор Гончаров, який відлітав 22 роки на Мрії, розповідає, що куди б не прилітав легендарний літак, скрізь його зустрічав натовп.

Хоча сам він не відчував цієї величі, коли був за штурвалом. Говорить, що коли тривала робота, то думав лише про свої дії. Крім того, попри свою значну вагу Мрія завжди легко злітала у небо.

Як собі можна уявити небо без Мрії або Мрію без неба? — говорить Владислав Власик в ефірі марафону Єдині новини.

Віктор Гончаров говорить, що під час роботи з літаком його велич відчувалася лише тоді, коли підходиш до нього та бачиш ззовні. А всередині відчувалась міць, коли виводив Мрію у робочий режим. Пілот додає, що вона тоді ніби дихала вся.

Однак, за словами Владислава Власика, вона може стати більш потужною, зокрема завдяки модернізації. Це дасть змогу зменшити вагу літака, а отже, може збільшитись вантажопідйомність та дальність польотів.

Відбудова Мрії — це і є відбудова країни. Як тільки Мрію буде відбудовано, ми можемо сказати, що українська авіаційна промисловість та й взагалі потужність України відновлена.

Хочеш пригадати, як виглядав легендарний літак рік тому? Український журналіст Дмитро Комаров показав звільнений від російських окупантів Гостомель та знищену Мрію.

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Фото: Христина Величанська