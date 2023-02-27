Україна

Як собі можна уявити небо без Мрії? Рік тому російські війська знищили Ан-225 — який вигляд має літак зараз

Даніела Долотова, редакторка сайту Христина Величанська 27 Лютого 2023, 17:00
Мрія

Більше відео
0:03:17
Оріхів
Світло лише на одній вулиці. Як виживає незламний Оріхів
0:02:53
Яка ситуація в Авдіївці: як живуть люди під обстрілами
Знищені будинки, евакуація та мрії маленького хлопчика — як живе прифронтова Авдіївка під постійними обстрілами
0:10:47
Кількість ракетоносіїв у Чорному морі: Гуменюк про підготовку росіян до нового обстрілу
Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася! Гуменюк про ситуацію у Чорному морі, Криму та на Кінбурнській косі
0:11:54
Ірина Токарчук: парамедикиня про вагу амуніції медика
Скільки важить амуніція медика на фронті та як можуть допомогти надлегкі плити — парамедикиня про необхідне спорядження
Дивитись більше

Останні відео
0:03:17
Оріхів

Світло лише на одній вулиці. Як виживає незламний Оріхів
0:02:53
Яка ситуація в Авдіївці: як живуть люди під обстрілами
Знищені будинки, евакуація та мрії маленького хлопчика — як живе прифронтова Авдіївка під постійними обстрілами
0:10:47
Кількість ракетоносіїв у Чорному морі: Гуменюк про підготовку росіян до нового обстрілу
Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася! Гуменюк про ситуацію у Чорному морі, Криму та на Кінбурнській косі
0:06:45
Бабуся
Що з вашим будинком? Бабуся не стримала сліз… Болюча історія сильних людей
0:02:49
Полігон НАТО
Масштаби вражають! ЗСУ провели перші навчання на полігоні зразка НАТО на Одещині
0:11:54
Ірина Токарчук: парамедикиня про вагу амуніції медика
Скільки важить амуніція медика на фронті та як можуть допомогти надлегкі плити — парамедикиня про необхідне спорядження
Ситуація в Бахмуті 01.03.2023 - Ганна Маляр про бої за місто
Росіяни нервово шукають резерви для поповнення — Маляр про ситуацію під Бахмутом та цілі ворога
Карта бойових дій в Україні
Продовжуються атаки на п’яти напрямках: карта бойових дій в Україні 1 березня в режимі онлайн
0:04:02
Бахмут
Без світла, води та зв’язку, але місто тримається: яка зараз ситуація в Бахмуті
0:13:24
Чому колаборанти з Херсонщини тікають до Криму
Тривога з Південного напрямку: чому колаборанти з Херсонщини тікають до Криму та про що це свідчить
Більше відео
Медцентр Лелека
Читати далі
Країна, де народжують дітей – обов’язково переможе! Робота медцентру Лелека за рік війни
Карта бойових дій в Україні 27.02.2023 онлайн
Читати далі
Змогли відбити понад 80 атак: карта бойових дій в Україні 27 лютого в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь