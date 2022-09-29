К отопительному сезону готовы! Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом

К сложной зиме готовится Черкасская область. Здесь модернизируют котельные, оснащают их резервным оборудованием, запасаются альтернативным топливом.

Жители высоток утепляют дома, устанавливают тепловые пункты, закупают теплую одежду и одеяла. Люди боятся проблем с газом и того, что враг будет бить по критической инфраструктуре.

Все котельные предприятия в городе к отопительному сезону готовы. Есть резерв оборудования и ресурсов, уверяет руководитель теплогенерирующего предприятия. Будут топить так же, как и в прошлом году.

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Газ в стране есть. После удачных действий ВСУ на Харьковском направлении от души отлегло. Ведь враг отброшен подальше от наших месторождений природного газа, — говорит директор коммунального предприятия Черкассытеплокоммунэнерго Павел Карась.

Поэтому горожанам не советуют закупать буржуйки и электрообогреватели, ведь это может быть опасно.

Украине прогнозируют непростой отопительный сезон. Это связано с дефицитом энергоносителей. Читай, как готовиться к зиме 2022 года и стоит ли покупать обогреватель.

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