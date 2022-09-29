Lifestyle

К отопительному сезону готовы! Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом

Ирина Цымбал 29 сентября 2022, 07:30

Больше видео
0:02:51
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова
Находились в постоянном стрессе и были вынуждены стать переселенцами — 170 животных были эвакуированы из запорожского зоопарка
0:03:01
Благодійний марафон Для дітей заради майбутнього - де дивитись
Для детей ради будущего: более 70 украинских звезд проведут благотворительный марафон в поддержку сирот
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:06:30
Ціна на пальне під час війни: якою буде вартість пального в Україні
Цены на бензин после возвращения акцизов — будет ли колебаться стоимость топлива в Украине
Смотреть больше

Последние видео
Вибухи у Дніпрі сьогодні

Ночные взрывы в Днепре: оккупанты попали в жилой квартал, есть погибшие
0:04:51
К отопительному сезону готовы! Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом
Ежедневно спасали десятки жизней!Медик из Чернигова о круглосуточной работе в условиях блокады
0:02:49
Як Черкаси готуються до опалювального сезону 2022/23
К отопительному сезону готовы! Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 29 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:10
Елена Белая
“Теперь я знаю, что такое — счастье”: жена освобожденного азовца рассказала об эмоциях от этой новости
0:06:15
Знущання росіян над мирними мешканцями у селі Козаровичі: історія очевидця
Составил завещание в плену, ведь не было уже никакой надежды — история об издевательствах россиян
0:04:48
Переправа човном
На лодке в ​​цивилизацию! Почему в Харьковской области люди эвакуируются по воде
0:02:51
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова
Находились в постоянном стрессе и были вынуждены стать переселенцами — 170 животных были эвакуированы из запорожского зоопарка
0:04:55
Високопілля
Дом превратили в помойку и оставили там свои “пожитки”: история семьи из Херсонской области
0:05:32
Відбудова житла
Киев после обстрелов. Как в столице отстраивают поврежденные дома
Больше видео
К отопительному сезону готовы! Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом
Читать дальше
Ежедневно спасали десятки жизней!Медик из Чернигова о круглосуточной работе в условиях блокады
Карта боевых действий в Украине
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине 29 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь