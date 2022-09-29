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До опалювального сезону готові! Черкаська область модернізовує котельні та запасається паливом

Ірина Цимбал 29 Вересня 2022, 07:30

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