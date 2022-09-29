До опалювального сезону готові! Черкаська область модернізовує котельні та запасається паливом

До складної зими готується Черкаська область. Тут модернізують котельні, оснащують їх резервним обладнанням, запасаються альтернативним паливом.

Жителі висоток утеплюють будинки, встановлюють теплові пункти, закуповують теплий одяг та ковдри. Люди бояться проблем з газом і того, що ворог гатитиме по критичній інфраструктурі.

Усі котельні підприємства в місті до опалювального сезону готові. Є резерв обладнання та ресурсів, запевняє керівник теплогенеруючого підприємства. Топитимуть так само, як і торік.

Газ у країні є. Після вдалих дій ЗСУ на Харківському напрямку від душі відлягло. Бо ж ворог відкинутий подалі від наших родовищ природного газу, — каже директор комунального підприємства Черкаситеплокомуненерго Павло Карась.

Тому містянам не радять закуповувати буржуйки та електрообігрівачі, адже це може бути небезпечно.

Україні прогнозують непростий опалювальний сезон. Це пов’язано з дефіцитом енергоносіїв. Читай, як готуватись до зими 2022 року і чи варто купувати обігрівач.

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