Ни дня без российского нытья. Военнослужащий РФ на Донецком направлении рассказывает матери о нежелании воевать и возможных вариантах возвращения домой.

Среди кучи нецензурной лексики можно услышать ноты максимального отчаяния в голосе оккупанта.

Мать оккупанта, как всегда, сетует и разводит руками. Хотя и заявила, что может забрать оттуда домой своего единственного ребенка.

Сейчас также смотрят

Дальше, за каноном русской дешевой мелодрамы – последовали слезы. Захватчик Вовка признался маме, что через 20 минут начнется наступление ВСУ, а сам он с “товарищами” по службе пьет воду из луж.

Дело в том, что обеспечение фронта всем необходимым не входит в планы российской армии.

За 9 месяцев полномасштабной войны мы слышали много признаний и отчаяния российских солдат в разговоре с родными по телефону.

Неизменным остается только одно — они жалуются, терпят и умирают за идеи одного КГБшника, которого жизнь, судя по всему, очень оскорбила.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как оккупанты готовятся бежать с северо-востока страны и говорят об этом по телефону.