Lifestyle

“Либо без рук и ног, либо 200-м!” Военный РФ ноет, что их не отпускают в отпуск

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 25 ноября 2022, 23:00

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