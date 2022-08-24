Бандера в Киеве — такого еще никто не видел? Чем поражает Музей становления нации

Путешествие по времени можно совершить в Киеве. Уже несколько лет в столице работает Музей становления нации.

Авторы пытались передать атмосферу эпохи – не просто исторические факты, а ее звуки, запахи. Здесь рассказывают вещи, о которых мы мало знаем и которые заставляют задуматься об ошибках, которые совершили украинцы на пути к государственности.

– Эта ситуация повторяет нашу историю. Когда распалась Российская империя, независимость рухнула сама собой. А вот эти дяди не могли между собой договориться. Они воевали между собой, они образовали 4 государства за три года, – рассказывает Валерий Галан, основатель Музея становления нации.

Одна из последних экспозиций посвящена российско-украинской войне. И после имитированного окопа, пахнущего влажной землей, люди выходят в зал, символизирующий украинский триумф.

Какая сейчас атмосфера в музее и на что можно посмотреть — узнавала Ольга Читайло.

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