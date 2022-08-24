Бандера у Києві — такого ще ніхто не бачив? Чим вражає Музей становлення нації

Подорож у часі можна здійснити у Києві. Уже кілька років працює Музей становлення нації.

Автори намагалися передати атмосферу епохи — не просто історичні факти, а її звуки, запахи. Тут розповідають речі, про які ми мало знаємо і які змушують замислитися про помилки, яких припустилися українці на шляху до державності.

— Оця ситуація повторює нашу історію. Коли розпалась Російська імперія, незалежність впала сама собою. А ось ці дядьки не могли собою домовитися. вони воювали між собою, вони утворили чотири держави за три роки, – розповідає Валерій Галан, засновник Музею становлення нації.

Одна з останніх експозицій присвячена російсько-українській війні. І після зімітованого окопу, який пахне вологою землею, люди виходять у залу, яка символізує український тріумф.

Яка нині атмосфера у диво-музеї та на що можна подивитися — дізнавалась Ольга Читайло.

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