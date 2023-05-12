Подарок, который увеличивает помощь Украине! Памятные монеты из Бучи имеют Борис Джонсон и Йенс Столтенберг

Памятные монеты из Бучи, сделанные из остатков российских гильз и танков. Идея дарить иностранным гостям, которые посещают Бучу, пришла в голову двум местным предпринимателям — Дмитрию Воронцу и Владиславу Кушниру. Их монеты уже имеют глава НАТО и бывший премьер Великобритании. Читай подробнее, зачем их производят.

Памятные монеты из Бучи: история создания

Дмитрий Воронец проводит экскурсию по территории, где 30 лет бизнес строила его семья. Площадь арендовали молодые амбициозные предприниматели, работавшие преимущественно на экспорт. В прошлом году здесь разместилось ТРО Ирпеня.

Они производили противотанковые ежи. За это оккупанты отомстили — ударили по предприятию Градами. Дмитрию пришлось уехать, но как только наши выбили россиян, бизнесмен вернулся.

Вместе с другом они начали думать, как почтить украинских военных и помочь Буче. Так родилась мысль с монетами.

Чтобы те люди, которые могут повлиять и помочь, запечатлели себе в памяти те события, которые увидели здесь, в Буче, — говорит основатель бренда DFNDRS Дмитрий Воронец.

Монету выбрали, потому что это символическая и вечная вещь. В мире таких 500 штук, в основе российские снаряды и даже частично танки. Изготовляют из латуни и примесей гильз. Монеты покрывают никелем и эмалями, а с обратной стороны есть даже золото.

Процесс изготовления кропотливый, мужчины его не показывают. Поначалу найти материал в городе было достаточно легко, снаряды лежали повсюду. Сейчас Бучу от российского хлама почистили, поэтому искать приходится более тщательно.

С идеей дарить монеты иностранцам мужчины пришли в горсовет. Теперь бучанские монеты имею руководитель НАТО Йенс Столтенберг и даже Борис Джонсон. Большинство гостей подарок принимают и обещают дополнительную помощь.

Вскоре мужчины представят монету, сделанную из БТР, которую продадут на аукционе. Деньги обещают направить на восстановление школ в Буче.

Раньше мы рассказывали, как перископы из канализационных труб могут спасти жизнь военным.

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