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Подарунок, який збільшує допомогу Україні! Пам’ятні монети з Бучі мають Борис Джонсон та Єнс Столтенберг

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 12 Травня 2023, 17:00

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