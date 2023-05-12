Подарунок, який збільшує допомогу Україні! Пам’ятні монети з Бучі мають Борис Джонсон та Єнс Столтенберг

Пам’ятні монети з Бучі, виготовлені із залишків російських гільз і танків. Ідея дарувати такі іноземним гостям, які відвідують Бучу, спала на думку двом місцевим підприємцям — Дмитру Воронцю та Владиславові Кушніру.

Їхні монети вже мають очільник НАТО та колишній прем’єр Великої Британії. Читай детальніше, навіщо їх виготовляють.

Пам’ятні монети з Бучі: історія створення

Дмитро Воронець проводить екскурсію територією, де 30 років бізнес будувала його родина. Площу орендували молоді амбітні підприємці, які працювали переважно на експорт. Минулого року тут розмістилася ТрО Ірпеня.

Вони виготовляли протитанкові їжаки. За це окупанти помстилися — вдарили по підприємству Градами. Дмитрові довелося виїхати, та щойно наші вибили росіян, бізнесмен повернувся.

Разом з товаришем вони почали думати, як вшанувати українських військових і допомогти Бучі. Так народилася ідея з монетами.

Щоб ті люди, які можуть вплинути та допомогти, закарбували собі в пам’яті ті події, які побачили тут, у Бучі, — каже засновник бренду DFNDRS Дмитро Воронець.

Монету вибрали, бо це річ символічна та вічна. У світі таких 500 штук, в основі російські снаряди і навіть частково танки. Виготовляють з латуні та домішок гільз. Монети покривають нікелем та емалями, а на звороті є навіть золото.

Процес виготовлення копіткий, чоловіки його не показують. Спочатку знайти матеріал у місті було досить легко, снаряди лежали всюди. Нині Бучу від російського мотлоху почистили, тому шукати доводиться ретельніше.

З ідеєю дарувати монети іноземцям чоловіки прийшли до міськради. Тепер бучанські монети мають і очільник НАТО Єнс Столтенберг і навіть Борис Джонсон. Більшість гостей подарунок приймають та обіцяють додаткову допомогу.

Невдовзі чоловіки представлять монету, зроблену з БТР, яку продадуть на аукціоні. Гроші обіцяють спрямувати на відновлення шкіл у Бучі.

Раніше ми розповідали, як перископи з каналізаційних труб можуть врятувати життя військовим.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!