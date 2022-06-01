Кузница стартапов: как Закарпатье превращается в мощный IT-хаб

До сих пор Закарпатье ассоциировалось с туризмом и отдыхом. Теперь же регион становится мощным хабом IТ-индустрии. Из-за войны сюда эвакуировались почти 35 тысяч представителей IT-сферы из разных уголков страны.

Такое огромное сообщество нуждается в поддержке. На Закарпатье создали IТ-кластер национального уровня, который помогает компаниям не только возобновить на новом месте свою деятельность, но и развивать ее.

Это объединение, которое является большим звеном между властью и айтишниками. Мы поддерживаем экономику, чем помогаем властям, — рассказывает соучредитель кластера Сергей Гаращук.

IT-кластер открывает для своих резидентов новые возможности — им легче найти партнеров и новых работников. Для программистов из других городов предлагают комфортные условия для работы и жизни.

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Местные власти бронируют IT-специалистов от призыва в армию, обеспечивают охрану офисов и предоставляют качественный интернет. Ведь деятельность бизнеса очень хорошо влияет на экономику региона.

У Закарпатского IТ-кластера есть амбициозные планы — построить IТ-городок и создать фонд стартапов. Благодаря программе релокации компаний уже удалось возобновить работу почти всей индустрии.

Украинские бизнесмены вместе с собой эвакуируют целые предприятия. Из пострадавших от обстрелов областей люди перебираются в более безопасные регионы, в частности в Ровенскую область.

Читай истории предпринимателей, как происходит релокация бизнеса на Западную Украину.