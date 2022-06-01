Кузня стартапів: як Закарпаття перетворюється на потужний IT-хаб

Досі Закарпаття асоціювалося з туризмом та відпочинком. Тепер же регіон стає потужним хабом ІТ-індустрії. Через війну сюди евакуювалися майже 35 тисяч представників IT-сфери з різних куточків країни.

Така величезна спільнота потребує підтримки. Тож на Закарпатті створили ІТ-кластер національного рівня, який допомагає компаніям не лише відновити на новому місці свою діяльність, а й розвивати її.

Це об’єднання, яке є великою ланкою між владою та айтішниками. Ми підтримуємо економіку, чим допомагаємо владі, — розповідає співзасновник кластера Сергій Гаращук.

IT-кластер відкриває для своїх резидентів нові можливості — їм легше знайти партнерів і нових працівників. Для програмістів з інших міст пропонують комфортні умови для роботи та життя.

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Місцева влада бронює IT-спеціалістів від призову до армії, забезпечує охорону офісів та надає якісний інтернет. Адже діяльність бізнесу дуже добре впливає на економіку регіону.

Закарпатський ІТ-кластер має амбітні плани — розбудувати ІТ-містечко та створити фонд стартапів. Завдяки програмі релокації компаній уже вдалось відновити роботу майже всієї індустрії.

Українські бізнесмени разом із собою евакують цілі підприємства. З постраждалих від обстрілів областей люди перебираються в більш безпечні регіони, зокрема на Рівненщину.

Читай історії підприємців про те, як відбувається релокація бізнесу на Західну Україну.