Российских солдат не уважают свои же командиры? Почему любые жалобы сводятся на нет — мнение Марка Фейгина

С началом полномасштабного вторжения России в Украину военнослужащие РФ уже начали жаловаться на свое командование и на скрытые данные о погибших.

Потери ВС РФ в Украине значительно выше, чем потери советской армии в Афганистане за 10 лет, – рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Также Фейгин отметил, что РФ воюет, несмотря на жалобы своих солдат. Командование не слышит их и не хочет.

Кто за это будет отвечать в Кремле, известно только Путину, потому что у него уже есть план.

Путин имеет терпение и ждет время, когда сможет наказать людей, которые сорвали и не исполнили действия по “спецоперации”, — рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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