Російських солдатів не поважають свої ж командири? Чому будь-які скарги зводяться нанівець — думка Марка Фейгіна

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, військовослужбовці РФ вже почали скаржитись на своє командування та на скриті дані про загиблих.

Втрати ВС РФ в Україні значно вищі, ніж втрати радянської армії в Афганістані за 10 років, — розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Також Фейгін зазначив, що РФ воює, не дивлячись на скарги своїх солдатів, командування не чує їх та й не хоче.

Тож хто за це буде відповідати у Кремлі, відомо лише Путіну, бо в нього вже є план.

Путін має терпіння та чекає час, коли зможе покарати людей, які зірвали та не виповнили дії стосовно “спецоперації”, — розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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