Бойцы спели Щедрик! Рождество Христово по всей линии фронта

Рождество наши защитники и защитницы будут отмечать в окопах и блиндажах по всей линии фронта.
Чтобы поднять боевой дух собратьям, военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады ДУК записали собственное видео, на котором исполняют всемирно известное произведение Николая Леонтовича Щедрик.
Кстати, именно в этом подразделении служит и защищает страну наш коллега Тарас Корниюк.
ДУКовцы передали атмосферу побратимства и верности традициям, приближающим нас к победе. Как это было — смотри на Вікнах.
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