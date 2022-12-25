Бойцы спели Щедрик! Рождество Христово по всей линии фронта

Рождество наши защитники и защитницы будут отмечать в окопах и блиндажах по всей линии фронта.

Чтобы поднять боевой дух собратьям, военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады ДУК записали собственное видео, на котором исполняют всемирно известное произведение Николая Леонтовича Щедрик.

Кстати, именно в этом подразделении служит и защищает страну наш коллега Тарас Корниюк.

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ДУКовцы передали атмосферу побратимства и верности традициям, приближающим нас к победе. Как это было — смотри на Вікнах.

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