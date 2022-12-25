Бійці заспівали Щедрик! Різдво Христове по всій лінії фронту

Різдво Христове відзначатимуть в окопах та бліндажах по всій лінії фронту ЗСУ.

Аби підняти бойовий дух побратимам, військовослужбовці 67-ї окремої механізованої бригади ДУК записали власне відео, на якому виконують всесвітньовідомий твір Миколи Леонтовича Щедрик.

До речі, саме в цьому підрозділі служить і боронить країну наш колега Тарас Корніюк.

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ДУКівці передали атмосферу побратимства та вірності традиціям, що наближає нас до перемоги. Як це було — дивись на Вікнах.

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