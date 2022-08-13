Социальные выплаты на детей-сирот в Украине — Минсоцполитики рассказало о государственной денежной помощи

Сиротство — еще одна проблема, которую усугубила Россия своим полномасштабным вторжением в Украину.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала в эфире телемарафона, что нужно знать о социальных выплатах на детей-сирот.

С начала войны у нас официально зарегистрировано 1717 детей, которые являются либо детьми-сиротами, либо детьми, лишенными родительской опеки, — отмечает Жолнович.

Суммарно на каждую сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, государство выплачивает:

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2,5 прожиточных минимума в соответствии с возрастом малыша, то есть в среднем 7700 грн в месяц (если ребенок здоров);

три прожиточных минимума в соответствии с возрастом малыша, то есть в среднем 9600 грн в месяц (если ребенок с инвалидностью).

Также государство финансово поддерживает воспитателей и опекунов, которые согласились принять к себе в семью сирот.

Еще до войны в Украине хотели расформировать интернаты, чтобы дети не попадали в некомфортные для себя условия. Работать над реализацией этого продолжают и сейчас.

Мы планируем говорить о том, что дети должны воспитываться исключительно в семейных формах воспитания. Подавляющее количество осиротевших детей забирают под опеку близкие родственники.

Если у детей нет круга близких родственников, то их могут передать в приемную семью или в детский дом семейного типа, — объясняет министр.

Смотри, какие существуют типы воспитания и как приютить или усыновить осиротевшего ребенка.

Оформление опеки над малышом — очень серьезное решение, которое нельзя принимать импульсивно. Читай, как понять, готов(-а) ли усыновить ребенка.

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