Соціальні виплати на дітей-сиріт в Україні — Мінсоцполітики розповіло про державну грошову допомогу

Сирітство — ще одна проблема, яку поглибила Росія своїм повномасштабним вторгненням в Україну.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла в ефірі телемарафону, що потрібно знати про соціальні виплати на дітей-сиріт.

З початку війни в нас офіційно зареєстровано 1717 дітей, які є або дітьми-сиротами, або дітьми, які позбавлені батьківського піклування, — зазначає Жолнович.

Сумарно на кожну сироту або дитину, яка позбавлена батьківського піклування, держава виплачує:

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2,5 прожиткові мінімуми відповідно до віку малюка, тобто в середньому 7700 грн на місяць (якщо дитина здорова);

три прожиткові мінімуми відповідно до віку малюка, тобто в середньому 9600 грн на місяць (якщо дитина з інвалідністю).

Також держава фінансово підтримує вихователів та опікунів, які зголосились прийняти до себе в родину сиріт.

Ще до війни в Україні хотіли розформувати інтернати, щоб діти не потрапляли у некомфортні для себе умови. Працювати над реалізацією цього продовжують і нині.

Ми плануємо говорити про те, що діти мають виховуватись виключно в сімейних формах виховання. Переважну кількість осиротілих дітей забирають під опіку близькі родичі.

Якщо в дітей немає кола близьких родичів, то їх можуть передати в прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу, — пояснює міністерка.

Дивись, які існують типи виховання та як прихистити чи всиновити осиротілу дитину.

Оформлення опіки над малюком — дуже серйозне рішення, яке не можна ухвалювати імпульсивно. Читай, як зрозуміти, чи готовий(-а) всиновити дитину.

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