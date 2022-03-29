Уменьшение арендной платы и гранты — как во Львове поддерживают бизнес во время войны

В условиях полномасштабного вторжения России на территорию Украины львовский бизнес постепенно возвращается к жизни.

Кто-то меняет подходы, а кто-то еще с первых дней переформатировался и помогает армии и беженцам.

Часть львовских ресторанов превратилась в волонтерские кухни, которые каждый день готовят тысячи порций. А некоторые магазины бесплатно одевают переселенцев, предлагают одежду, обувь и игрушки для детей.

Поэтому город решил помочь предприятиям, которые помогают переселенцам и армии.

Коммунальным заведениям с 24 февраля не начисляют арендную плату. Для остальных действует льготная ставка.

Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что для малого бизнеса готовят грантовую поддержку. Для этого сотрудничают с различными фондами.

Также город поддерживает те предприятия, которые из-за войны переехали из разных уголков Украины во Львов.

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