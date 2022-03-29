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Уменьшение арендной платы и гранты — как во Львове поддерживают бизнес во время войны

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 29 марта 2022, 11:00
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