Зменшення орендної плати та гранти — як у Львові підтримують бізнес під час війни

В умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України львівський бізнес поступово повертається до життя.
Хтось змінює підходи, а хтось ще з перших днів переформатувався й допомагає армії та біженцям.
Частина львівських ресторанів перетворилась на волонтерські кухні, які щодня готують тисячі порцій. А деякі крамниці безкоштовно одягали переселенців, пропонували одяг, взуття та іграшки для дітей.
Тому місто вирішило допомогти підприємствам, що допомагають переселенцям та армії.
Тому місто вирішило допомогти підприємствам, що допомагають переселенцям та армії.
Комунальним закладам з 24 лютого не нараховують орендну плату. Інші мають пільгову ставку.
Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що для малого бізнесу готують грантову підтримку. Для цього співпрацюють з різними фондами.
Також місто підтримує ті підприємства, що через війну переїхали з різних куточків України до Львова.
Раніше ми детальніше розповідали про евакуацію бізнесу, як це зробити та що потрібно знати.