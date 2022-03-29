Lifestyle

Зменшення орендної плати та гранти — як у Львові підтримують бізнес під час війни

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 29 Березня 2022, 11:00

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