Зменшення орендної плати та гранти — як у Львові підтримують бізнес під час війни

В умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України львівський бізнес поступово повертається до життя.

Хтось змінює підходи, а хтось ще з перших днів переформатувався й допомагає армії та біженцям.

Частина львівських ресторанів перетворилась на волонтерські кухні, які щодня готують тисячі порцій. А деякі крамниці безкоштовно одягали переселенців, пропонували одяг, взуття та іграшки для дітей.

Тому місто вирішило допомогти підприємствам, що допомагають переселенцям та армії.

Комунальним закладам з 24 лютого не нараховують орендну плату. Інші мають пільгову ставку.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що для малого бізнесу готують грантову підтримку. Для цього співпрацюють з різними фондами.

Також місто підтримує ті підприємства, що через війну переїхали з різних куточків України до Львова.

Раніше ми детальніше розповідали про евакуацію бізнесу, як це зробити та що потрібно знати.