13-летний украинец создает уникальные мультфильмы и побеждает на международных конкурсах

Война уже дважды заставила их семью бросить дом и бежать. Но 13-летний переселенец из Авдеевки, а затем из-под Изюма Матвей Глазунов не опускает рук и создает свои уникальные мультфильмы, где бы он ни оказался — будь-то маленькое село Скворцовка Харьковской области под Изюмом или Мукачево на Закарпатье.

Подросток побеждает со своими работами на международных конкурсах. Последняя его работа называется “Черный февраль”.

Свои мультфильмы Матвей снимает в сложной технике кукольной анимации stop motion. Вместо рисунков использует настоящие куклы, сваленные из шерсти. Их подросток делает сам.

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Сам Матвей уже нашел друзей на новом месте, но скучает по Изюму, ведь тот регион уже стал для парня родным домом.

Ранее мы рассказывали о том, как Госпогранслужба создала мультфильм о войне.

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