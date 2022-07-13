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13-летний украинец создает уникальные мультфильмы и побеждает на международных конкурсах

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости Светлана Ковбица 13 июля 2022, 13:30

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