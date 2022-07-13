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13-річний українець створює унікальні мультфільми та перемагає на міжнародних конкурсах

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини Світлана Ковбиця 13 Липня 2022, 13:30

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