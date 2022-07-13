13-річний українець створює унікальні мультфільми та перемагає на міжнародних конкурсах

Війна вже двічі змусила їхню родину кинути домівку й тікати чимдалі. Але 13-річний переселенець з Авдіївки, а потім з-під Ізюма Матвій Глазунов не опускає рук і створює свої унікальні мультфільми, хоч би де він опинився — чи то в маленькому селі Шпаківка на Харківщині під Ізюмом, чи то в Мукачево на Закарпатті.

Підліток перемагає зі своїми творіннями на міжнародних конкурсах. Остання його робота називається “Чорний лютий”.

Свої мультфільми Матвій знімає у складній техніці лялькової анімації stop motion. Замість малюнків використовує справжні ляльки, зваляні з вовни. Їх підліток робить сам.

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Сам Матвій вже знайшов друзів на новому місці, але сумує за Ізюмщиною, яка стала для хлопця рідною домівкою.

Раніше ми розповідали про те, як ДПСУ створила мультфільм про війну.

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