Вся жизнь в двух чемоданах! История 66-летнего Александра, которому пришлось бежать из родного дома в Часовом Яру

Он упаковал всю жизнь в два чемодана. Одинокий и напуганный 66-летний Александр Куделя был вынужден бежать от ракет и снарядов “русского мира”, которые непрерывно бьют по его родному Часовом Яру.

Мужчина терпел долго, ждал пока захватчик наконец-то угомонится. Из своего дома выезжал последним — в никуда. Но украинцы — большая сплоченная семья.

Благодаря неравнодушным Александр попал к социальным службам Черкасс и находится в безопасности.

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Там стреляют не пулями, а ракетами и снарядами. С Нового года каждый день бьют: и днем, и ночью. Пришлось бежать, — говорит Александр.

Он сам жил в однокомнатной квартире четырехэтажки, ведь после Нового года уехали последние соседи. Мужчина держался до последнего, видел, как от попадания занялся соседний дом, а тушить пожар не было воды.

В марте мужчина наконец-то решился уехать, ведь в доме уже не было ни света, ни газа, ни воды. Сначала он поехал в Днепр, а потом — в Черкассы. Александр жил в небольшой времянке и помогал другим, чем мог. Его заметили активисты и помогли устроиться в Территориальный центр предоставления социальных услуг.

Первое, что спросил Александр, есть ли в Центре бомбоубежище. Только звучит сигнал тревоги — идет туда. Сосед по комнате Александра говорит, что мужчина был очень испуган, содрогался от каждого звука и не мог спокойно спать.

Сейчас житель Часового Яра на попечении работников центра, соседи также делятся с ним всем, что имеют. В отделении временного проживания помогают пожилым людям, они могут получить временное жилье, медицинское сопровождение, питание, помощь с оформлением документов. Находиться здесь можно до четырех месяцев.

Россияне не раз заставляли украинцев с Востока покидать свой родной дом. Ранее мы рассказывали историю учительницы из Донбасса, которой дважды пришлось бежать от войны.

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