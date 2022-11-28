Я сделаю все, что могу, чтобы помочь: астронавт NASA Скотт Келли собрал $500 млн для Украины

Всемирно известный астронавт NASA Скотт Келли собрал полмиллиарда долларов для Украины. В воскресенье в шесть утра он сошел с поезда на киевском вокзале и уже через несколько часов был в Охматдете. Там посетил детей, пострадавших от войны.

Астронавт NASA Скотт Келли посетил Ирпень и клинику Охматдет

Четыре полета в космос, рекорд непрерывного пребывания на орбите на протяжении 340 дней — это все о Скотте Келли.

Я действительно верю в поддержку Украины против российской агрессии. Это важно не только для украинцев, но и людей во всем мире. Мы все коллективно отражаем удар России!

Вчера американский астронавт Скотт Келли посетил Ирпень. Об этом сообщил городской глава города Александр Маркушин. Келли увидел масштабы разрушений города, процесс восстановления.

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Глава Ирпеня рассказал, что Скотт Келли увековечил свой рекорд в космосе и создал серию произведений искусства в виде NFT. Дроп назвали Мечты из этого мира. Вся коллекция была распродана через несколько часов, а деньги переданы на помощь украинцам.

Сейчас астронавт NASA находится в столичном Охматдете. Приехал сюда, чтобы увидеться с детьми, пострадавшими от российского террора.

Скотт Келли передает значок NASA Кате. Ей 13 лет, и 8 апреля — день, когда россияне попали в вокзал в Краматорске из Точки У, стал самым худшим в ее жизни.

Ребенок нам уже как родной. Во время российской атаки на Краматорск девочка потеряла маму, сама же получила сложные осколочные поражения конечностей.

Историю Кати рассказывает медицинский директор больницы Охматдет Сергей Чернышук.

Сейчас Катя в больнице уже второй раз, потому что у нее до сих пор проблемы с ногой.

Дети — это наше будущее. Они — самое важное, что у нас есть. Нам нужно о них заботиться. Я рад приехать сюда и увидеть, как они, — говорит астронавт NASA.

Астронавт NASA Скотт Келли собрал полмиллиарда долларов для Украины

Детей, которые лечатся в результате российских ударов, сейчас в госпитале меньше десяти. Со всеми ими знакомят Скотта.

Жаль, что мы встречаемся в больнице. Я знаю, что вам непросто, — говорит астронавт Скотт Келли.

Он приехал в Украину в качестве посла United24 — фандрейзинговой платформы, созданной по идее президента. Как представитель инициативы, Скотт собирает средства по медицинскому направлению. Именно поэтому и посещает больницу.

Астронавт NASA Скотт Келли собрал полмиллиарда долларов в помощь Украине. Деньги потратят на кареты скорой. Взнос на первую из них — $65 тыс. — он сделал сам.

Я сделаю все, что могу, чтобы помочь. Видеть все самому позволяет более достоверно говорить об этом, — говорит американский астронавт Скотт Келли.

Дети без подарка благотворителя не отпустили и подарили ему картину, на которой изображен астронавт. Ее сделали маленькие пациенты все вместе. Скотт обещает — повесит в своем доме в Колорадо.

Ранее мы рассказывали, как восьмилетний мальчик насобирал на авто для защитников.

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