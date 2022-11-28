Я зроблю все, що можу, щоб допомогти: астронавт NASA Скотт Келлі зібрав $500 млн для України

Всесвітньовідомий астронавт NASA Скотт Келлі зібрав півмільярда доларів для України. В неділю о шостій ранку він зійшов із потяга на київському вокзалі й уже за кілька годин був в Охматдиті. Там відвідав дітей, постраждалих від війни.

Астронавт NASA Скотт Келлі відвідав Ірпінь та клініку Охматдит

Чотири польоти в космос, рекорд безперервного перебування на орбіті впродовж 340 днів — це все про Скотта Келлі.

Я справді вірю в підтримку України проти російської агресії. Це важливо не лише для українців, а й для людей в усьому світі. Ми усі колективно відбиваємо удар Росії.

Вчора американський астронавт Скотт Келлі відвідав Ірпінь. Про це повідомив міський голова міста Олександр Маркушин. Келлі побачив масштаби руйнувань міста, процес відбудови.

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Голова Ірпеня розповів, що Скотт Келлі увіковічнив свій рекорд у космосі та створив серію творів мистецтва у вигляді NFT. Дроп назвали Мрії з цього світу. Уся колекція була розпродана за кілька годин, а гроші передані на допомогу українцям.

Зараз астронавт NASA перебуває у столичному Охматдиті. Приїхав сюди, щоб побачитися з дітками, які постраждали від російського терору.

Скотт Келлі передає значок NASA Каті. Їй 13 років, і 8 квітня — день, коли росіяни поцілили у вокзал у Краматорську з Точки У, став найгіршим у її житті.

Дитина нам вже як рідна. Під час російської атаки на Краматорськ дівчинка втратила маму, сама ж отримала складні уламкові ураження кінцівок.

Історію Каті розповідає медичний директор лікарні Охматдит Сергій Чернишук.

Зараз Катя в лікарні вже вдруге, бо в неї досі проблеми з ногою.

Діти — це наше майбутнє. Вони — найважливіше, що ми маємо. Нам треба про них піклуватися. Я радий приїхати сюди і побачити, як вони, — каже астронавт NASA.

Астронавт NASA Скотт Келлі зібрав півмільярда доларів для України

Дітей, які лікуються внаслідок російських ударів, зараз у шпиталі менш як десять. З усіма ними знайомлять Скотта.

Шкода, що ми зустрічаємось у лікарні. Я знаю, що вам непросто, — каже астронавт Скотт Келлі.

Він приїхав до України як амбасадор United24 — фандрейзингової платформи, яку створили за ідеєю президента. Як представник ініціативи Скотт збирає кошти за медичним напрямком. Саме тому і відвідує лікарню.

Астронавт NASA Скотт Келлі зібрав півмільярда доларів на допомогу Україні. Гроші витратять на карети швидкої. Внесок на першу з них — $65 тис. — він зробив сам.

Я зроблю все, що можу, щоб допомогти. Бачити все самому дає можливість більш достовірно говорити про це, — каже американський астронавт Скотт Келлі.

Діти без подарунка доброчинця не відпустили й подарували йому картину, на якій зображений астронавт. Її зробили маленькі пацієнти всі разом. Скотт обіцяє — повісить у своєму будинку в Колорадо.

Раніше ми розповідали, як восьмирічний хлопчик назбирав на авто для захисників.

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