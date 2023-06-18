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Каждый может быть “скорой помощью”! В Харьковской области проводят курсы подготовки боевых медиков

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 18 июня 2023, 11:00

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