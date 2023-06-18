Каждый может быть “скорой помощью”! В Харьковской области проводят курсы подготовки боевых медиков

Чтобы каждый мог стать той самой “скорой помощью”, которая спасет жизнь. В Харьковской области инструкторы-волонтеры по тактической медицине обучают армейцев, пограничников, Гвардию наступления, спасателей и волонтеров.
Один вышколенный боец — это, по меньшей мере, несколько спасенных его собратьев. Инструкторы уверены: сейчас на фронте эти навыки имеет критически малое количество воинов.
Начинают с базы: турникеты. Тренируются харьковские нацгвардейцы. Все с боевым опытом. Турникет нужно наложить, не приподнимая головы. Пототму что там, где обычно нужна такая помощь, летит над головами.
То, что мы даем, нужно не только военным, но и в обычной жизни, потому что мы находимся в таком городе, что каждую секунду может быть прилет, — рассказывает инструктор центра тактической медицины Схід Андрей Крахмалев.
То, что мы даем, нужно не только военным, но и в обычной жизни, потому что мы находимся в таком городе, что каждую секунду может быть прилет, — рассказывает инструктор центра тактической медицины Схід Андрей Крахмалев.
Все инструкторы здесь — волонтеры. Это добровольческое подразделение. Все делают своими средствами. Центр снабжает армейцев аптечками, турникетами, обучает первой помощи спасателей, пограничников, волонтеров, армейцев, гвардейцев, спецназовцев.
Подавляющее большинство смертей на фронте — это массированные кровотечения. Здесь за кровь — пищевой краситель гранат для пасхальных яиц. Зажать эту “кровь” на манекенах — очень сложно, как и в жизни.
Сейчас подразделение уже открыло филиалы на Волыни, во Львове, Днепре, Кривом Роге и готовит к открытию запорожское направление.
Одна группа инструкторов обучает более полутысячи человек в месяц. И таких групп в центре уже 13. Ведь боевых медиков и инструкторов сейчас в Украине критически не хватает.
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