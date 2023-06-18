Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків

Аби кожен міг стати тією самою “швидкою допомогою”, яка врятує життя. На Харківщині інструктори-волонтери з тактичної медицини навчають армійців, прикордонників, Гвардію наступу, рятувальників і волонтерів.

Один вишколений боєць — це щонайменше кілька врятованих його побратимів. Інструктори запевняють, нині на фронті ці навички має критично мала кількість вояків.

Починають з бази: турнікети. Тренуються харківські нацгвардійці. Усі — з бойовим досвідом. Турнікет треба накласти, не піднімаючи голови. Бо там, де зазвичай потрібна така допомога — летить над головами.

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Те, що ми даємо, потрібно не лише військовим, а ще й у звичайному житті, тому що ми знаходимось у такому місті, що кожну секунду може бути приліт, — розповідає інструктор центру тактичної медицини Схід Андрій Крахмальов.

Всі інструктори тут — волонтери. Це добровольчий підрозділ тактичної медицини Схід. Усе роблять власними коштами. Центр забезпечує армійців аптечками, турнікетами, навчає першої допомоги рятувальників, прикордонників, волонтерів, армійців, гвардійців, спецпризначенців.

Переважна більшість смертей на фронті — це масовані кровотечі. Тут за кров — харчовий барвник гранат для великодніх яєць. Затиснути цю “кров” на манекенах — дуже складно, як і в реальності.

Нині підрозділ уже відкрив філії на Волині, у Львові, Дніпрі, Кривому Розі й готує до відкриття запорізький напрямок.

Одна група інструкторів навчає понад півтисячі бійців на місяць. І таких груп у центрі — вже 13. Адже бойових медиків та інструкторів нині в Україні критично бракує.

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