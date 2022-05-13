Дочь осталась без обеих ног, мать — без одной, а бабушка погибла: история жертв удара РФ по вокзалу Краматорска

Мама и 11-летняя дочь потеряли конечности, когда российские оккупанты ударили по вокзалу Краматорска Точкой-У. Уцелел только 11-летний Ярослав, они с девочкой близнецы.

Семья ждала поезд, когда рядом разорвалась ракета. Теперь все вместе находятся на лечении во Львове, а Ярослав по-взрослому занимается мамой и сестричкой.

Маленькая Яна запомнила 8 апреля и перрон железнодорожного вокзала на всю жизнь. Она вместе с мамой, братом и бабушкой приехали тогда на эвакуационный поезд. И вдруг девочка почувствовала взрыв и боль в ногах.

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Бабушка детей погибла на месте. Маме оторвало ногу. Девочку сразу же забрали военные и повезли в Днепр, ее маму Наталью доставили сначала в Павлоград, а затем отвезли к дочери. Кроме ампутации ноги, из ее кишечника извлекли еще обломок металла.

Теперь медики Львова выхаживают семью, жестоко пострадавшую во время ракетного удара РФ. Вместе со своими девчонками и 11-летний Ярослав.

Мальчик чудом уцелел в той трагедии и теперь постоянно по-мужски заботится о родных. До начала полномасштабного вторжения у него было много мечтательных мечтаний, но теперь одна – чтобы мама и сестра излечились.

Напомним, ранее мы рассказывали историю медсестры из Лисичанска, которая потеряла обе ноги, но обрела любовь.