Дочка залишилася без обох ніг, мати — без однієї, а бабуся загинула: історія жертв удару РФ по вокзалу Краматорська

Мама та 11-річна донечка втратили кінцівки, коли російські окупанти вдарили по вокзалу Краматорська Точкою-У. Вцілів лише 11-річний Ярослав, вони з дівчинкою двійнята.

Родина чекала на потяг, коли поряд розірвалася ракета. Тепер всі разом перебувають на лікуванні у Львові, а Ярослав по-дорослому опікується мамою та сестричкою.

Маленька Яна запам’ятала 8 квітня та перон краматорського залізничного вокзалу на все життя. Вона разом з мамою, братом та бабусею приїхали тоді на евакуаційний потяг. І раптом дівчинка відчула вибух та біль у ногах.

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Бабуся дітей загинула на місці. Мамі відірвало ногу. Дівчинку одразу ж забрали військові та повезли до Дніпра, її маму Наталю доправили спочатку до Павлограда, а потім відвезли до доньки. Крім ампутації ноги, з її кишківника дістали ще уламок металу.

Тепер медики Львова виходжують сім’ю, яка жорстоко постраждала під час ракетного удару РФ. Разом зі своїми дівчатами і 11-річний Ярослав.

Хлопчик дивом уцілів у тій трагедії й тепер повсякчас по-чоловічому опікується рідними. До початку повномасштабного вторгнення у нього було багато хлопчачих мрій, але тепер одна — щоб мама і сестра вилікувались.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію медсестри з Лисичанська, яка втратила обидві ноги, але знайшла кохання.