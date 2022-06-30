Джеймс Бонд по-украински: история команды, которая эвакуировала людей из Бучи и Ирпеня

После начала полномасштабной войны едва ли не каждый понял, что самое важное — это люди и их жизни. Ведь вместо уютных квартир некоторые оказались в ловушке российских оккупантов и были вынуждены жить в нечеловеческих условиях.

Многие люди пытались эвакуироваться из горячих точек самостоятельно, однако российские военные безжалостно их расстреливали. Не помогали даже надписи “Дети” на лобовом стекле автомобиля. Кроме того, у многих из них не было транспорта.

Команда Владислава Самойленко не могла остаться в стороне и бросить людей в таких условиях. Мужчина решил организовать эвакуацию.

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Ты просто делаешь то, что можешь делать в конкретный момент, и помогаешь другим, — говорит Владислав.

Понимая, как движется линия фронта и какие города в опасности, как передвигаются российские войска и как их можно объехать даже при учете подорванных мостов, его команде удалось спасти более тысячи человек из Ирпеня, Бучи и Чернигова.

Как эвакуировали людей

Стратегия команды была проста: в города везут лекарства, генераторы, еду, а обратно вывозят людей.

Команда никогда не ставила условий для эвакуации, вывозили абсолютно всех: женщин, детей, мужчин всех возрастов. Денег за эвакуацию не брали.

Единственным препятствием и сложностью было собрать всех желающих эвакуироваться в одном месте, ведь шанс, что туда удастся добраться живыми, был невысок.

Люди из Бучи шли колоннами через лес, потому что проехать было невозможно.

Ребята исследовали график боевых действий, высчитывая самый безопасный маршрут, ведь на кону стояли жизни людей.

По словам Владислава, идеальным для работы было время от восьми утра до 14-16 часов дня. В эти часы у волонтеров была возможность заходить и вытаскивать людей из подвалов для дальнейшей эвакуации.

Однако не всегда все можно спрогнозировать, однажды эвакуация могла закончиться трагически.

Тогда российская бронированная техника перерезала путь со стороны Стоянки и пришлось резко повернуть, ведь появилась информация, что впереди расстреляли два автомобиля.

В таких условиях ты становишься не только водителем, но и медиком, ведь должен оказывать первую помощь.

Советую всем пройти базовые курсы первой помощи, чтобы знать, как спасать, останавливать кровотечения и т.д.

В Чернигове проводить эвакуацию было еще сложнее. После того как там подорвали мосты, команда договаривалась с воинами ВСУ, для которых везла бронежилеты. Организовывали все так: ВСУ по дороге заезжали на определенную улицу и забирали людей, которых уже потом эвакуировали волонтеры.

Далеко не все люди были готовы к эвакуации, некоторые даже ставили условия. Поэтому нужно было еще и вести переговоры, чтобы помочь людям сделать первый шаг.

Команда Владислава потеряла не одну машину, потому что там, где были сильные обстрелы, приходилось действовать в россыпную. Но самое главное, им удалось сохранить жизни людей, ни один человек не погиб во время эвакуации.

Сейчас же команда не прекращает свою работу и эвакуирует людей из восточных областей.

Мы знаем, зачем это делаем: идет война на выживание, в которой мы должны победить.

Умение ориентироваться в стрессовой ситуации, в которой ты отвечаешь не только за свою жизнь, очень важно. Читай о том, какие ошибки во время катастрофы могут стоить тебе жизни.

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