Эта война скоро закончится! – Олег Скрипка по ситуации в Украине

Известный украинский певец Олег Скрипка рассказал, почему считает важным всегда защищать культуру своего народа, сохранить чувство единства после победы и найти свое предназначение на этой войне.
Певец говорит, что по возвращении группы Воплі Відоплясова из Франции они сотрудничают с ВСУ. Сняли вместе клип, а также играли вместе концерты для военных.
Олег Скрипка объясняет, что нужно защищать наш язык, культуру. А также подчеркнул:
Чтобы пушки не стреляли, нам нужно защищать культуру.
Чтобы пушки не стреляли, нам нужно защищать культуру.
Однако считает, что недостаточно защитил культуру, если сейчас пушки все-таки начали стрелять. Говорит, что теперь нас защищают наши славные воины, и очень хорошо это делают.
Артисты теперь пытаются помогать нашим военным и поддерживать так, как могут.
Тем не менее Олег Скрипка объясняет, что не нужно сейчас артистам и другим украинцам пытаться достучаться до российской аудитории. Это вопрос энергии.
Певец говорит, что сейчас для нас важно заниматься собой. А у россиян проблем гораздо меньше, чем у нас, поэтому и не нужно пытаться их решить и открывать им глаза.
Пусть они сами себе разбираются.
Пусть они сами себе разбираются.
Нам нужно помогать друг другу. Олег Скрипка надеется, что очень скоро всё будет хорошо. Поскольку наши люди изменились и сердечно открылись.
Я мечтаю, что эта война скоро закончится, и мы сохраним вот эту струну, такую глубинную связь между людьми.
Я мечтаю, что эта война скоро закончится, и мы сохраним вот эту струну, такую глубинную связь между людьми.
Что касается своего места на войне, то Олег Скрипка честно признается, что в терроборону не пошел за неимением необходимых навыков.
Однако решил создать специальный канал для психологической поддержки украинцев и сейчас видит в этом большую пользу от своих действий.
Каждый должен делать все что может в такой ситуации.
Напомним, ранее мы рассказывали, как Даша Астафьева помогает волонтерам, которые готовят для ВСУ и терробороны.