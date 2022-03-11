Эта война скоро закончится! – Олег Скрипка по ситуации в Украине

Известный украинский певец Олег Скрипка рассказал, почему считает важным всегда защищать культуру своего народа, сохранить чувство единства после победы и найти свое предназначение на этой войне.

Певец говорит, что по возвращении группы Воплі Відоплясова из Франции они сотрудничают с ВСУ. Сняли вместе клип, а также играли вместе концерты для военных.

Олег Скрипка объясняет, что нужно защищать наш язык, культуру. А также подчеркнул:

Чтобы пушки не стреляли, нам нужно защищать культуру.

Однако считает, что недостаточно защитил культуру, если сейчас пушки все-таки начали стрелять. Говорит, что теперь нас защищают наши славные воины, и очень хорошо это делают.

Артисты теперь пытаются помогать нашим военным и поддерживать так, как могут.

О необходимости сконцентрировать внимание на внутренних вопросах

Тем не менее Олег Скрипка объясняет, что не нужно сейчас артистам и другим украинцам пытаться достучаться до российской аудитории. Это вопрос энергии.

Певец говорит, что сейчас для нас важно заниматься собой. А у россиян проблем гораздо меньше, чем у нас, поэтому и не нужно пытаться их решить и открывать им глаза.

Пусть они сами себе разбираются.

О сплоченности украинцев и своем месте на войне

Нам нужно помогать друг другу. Олег Скрипка надеется, что очень скоро всё будет хорошо. Поскольку наши люди изменились и сердечно открылись.

Я мечтаю, что эта война скоро закончится, и мы сохраним вот эту струну, такую ​​глубинную связь между людьми.

Что касается своего места на войне, то Олег Скрипка честно признается, что в терроборону не пошел за неимением необходимых навыков.

Однако решил создать специальный канал для психологической поддержки украинцев и сейчас видит в этом большую пользу от своих действий.

Каждый должен делать все что может в такой ситуации.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Даша Астафьева помогает волонтерам, которые готовят для ВСУ и терробороны.