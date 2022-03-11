Ця війна скоро скінчиться! – Олег Скрипка щодо ситуації в Україні

Відомий український співак Олег Скрипка розказав, чому вважає важливим завжди захищати культуру свого народу, зберегти почуття єдності після перемоги та знайти своє призначення на цій війні.

Співак розповідає, що після повернення гурту Воплі Відоплясова з Франції, вони співпрацювали із ЗСУ. Зняли разом кліп, а також грали гуртом концерти для військових.

Олег Скрипка пояснює, що відчував, наскільки потрібно захищати нашу мову, культуру. А також наголосив:

Щоб гармати не стріляли, нам треба захищати культуру.

Однак вважає, що недостатньо захистив культуру, якщо зараз гармати таки почали стріляти. Говорить, що тепер нас захищають наші славні вояки й дуже добре це роблять.

Артисти ж тепер намагаються допомагати нашим військовим та підтримувати так, як можуть.

Про необхідність сконцентрувати увагу на внутрішніх питаннях

Проте Олег Скрипка пояснює, що не потрібно зараз артистам та іншим українцям намагатись достукатись до російської аудиторії. Це питання енергії.

Нарешті потрібно займатися собою.

Співак говорить, що зараз для нас важливо займатися собою. А у росіян проблем значно менше, ніж у нас, тому і не потрібно намагатись їх вирішити та відкрити їм очі.

Нехай вони самі собі розбираються.

Про згуртованість українців та своє місце на війні

Нам потрібно допомагати одне одному. Митець сподівається, що дуже скоро все буде добре, оскільки наші люди вже змінилися та сердечно відкрилися.

Я мрію, коли ця війна швидко закінчиться, і ми збережемо ось цю струну, такий глибинний зв’язок між людьми.

Що ж стосується свого місця на війні, то Олег Скрипка чесно зізнається, що в тероборону вирішив не йти за браком необхідних навичок. Однак вирішив створити спеціальний канал для психологічної підтримки українців і зараз вбачає у цьому більшу користь від своїх дій.

Кожна людина мусить робити все, що може у такій ситуації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали як Даша Астаф’єва допомагає волонтерам, які готують для ЗСУ та тероборони.