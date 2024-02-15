Вывезти удалось только троих из 25: как спасали детей, которые устали прятаться в подвале

Поселок Желанное в Донецкой области выглядит, как и десятки других, расположенных неподалеку от линии фронта. Выбитые окна, поврежденные дома, а люди чуть ли не каждый день слышат эхо взрывов.

Именно в этот поселок отправился полицейский экипаж полиции Белые ангелы. Их цель — эвакуировать детей. И делать это нужно очень быстро.

Сегодня у нас очень солнечный день, а это значит, что по Очеретинской громаде и Авдеевке, вероятно, будет работать авиация. Поэтому наша эвакуация сегодня будет очень быстрой.

Об этом нам говорит начальница отдела коммуникаций ГУНП в Донецкой области Александра Гаврилко.

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Чтобы немного утешить малышей, полицейские привезли с собой подарки. Среди них — разноцветные зайцы.

Обязательно на детей надевают шлемы и бронежилеты, ведь впереди опасная дорога. Враг в любой момент может открыть огонь по эвакуационному автомобилю.

Самая маленькая из эвакуированных — ученица первого класса Виола. Школу посещала разве что онлайн. С братиками Максимом и Данилом хорошо знают, что во время вражеских обстрелов следует прятаться в подвале.

Вывозили большую семью поспешно. Сначала на более безопасную территорию Донецкой области. Сейчас семья уже в Кировоградской области.

В то же время, говорят полицейские, им еще осталось вывезти 22 ребенка из девяти населенных пунктов.

Украинские полицейские, несмотря ни на что, не теряют надежды кого-то эвакуировать. Читай, как работает группа полиции Белый Ангел, спасающая жизни украинцев.

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