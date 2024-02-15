Вивезти вдалось лише трьох з 25: як рятували дітей, що змучились ховатись у підвалі

Селище Желанне на Донеччині виглядає, як і десятки інших, розташованих неподалік лінії фронту. Вибиті вікна, пошкоджені будинки, а люди ледь не щодня чують відлуння вибухів.

Саме в це селище вирушив поліцейський екіпаж поліції Білі янголи. Їхня мета цього разу — евакуювати дітей. І робити це треба дуже швидко.

Сьогодні у нас дуже сонячний день, а це означає, що по Очеретинській громаді й Авдіївці, ймовірно, буде працювати авіація. Тому наша евакуація сьогодні буде дуже швидкою.

— Так говорить начальниця відділу комунікацій ГУНП в Донецькій області Олександра Гаврилко.

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Щоб трохи розрадити малечу, поліцейські привезли з собою подарунки. Серед них — різнокольорові зайці.

Обов’язково на дітей одягають шоломи та бронежилети, адже попереду небезпечна дорога. Ворог будь-якої миті може відкрити вогонь по евакуаційній автівці.

Найменша з евакуйованих — учениця першого класу Віола. Школу відвідувала хіба онлайн. З братиками Максимом і Данилом добре знають, що під час ворожих обстрілів слід ховатися у підвалі.

Вивозили велику родину поспіхом. Спершу на більш безпечну територію на Донеччині. Зараз сім’я вже на Кіровоградщині.

Водночас, кажуть поліцейські, їм ще залишилось вивезти 22 дитини з дев’яти населених пунктів.

Українські поліцейські, попри все, не втрачають надії когось евакуювати. Читай, як працює група поліції Білий Янгол, що рятує життя українців.

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