Херсонские арбузы на Закарпатье! Как фермеры смогли переориентировать свои хозяйства

Приближается сезон овощей, выращенных в открытом грунте. Их хватит всем, уверяют аграрии. Хотя цены на овощи сейчас на четверть выше по сравнению с прошлогодними.

Из-за войны расходы фермеров возросли. Тысячи квадратных километров плодородной украинской земли усеяны вражескими минами или временно оккупированы. Чтобы прокормить украинцев, аграрии нашли выход. Одни релоцировали свои хозяйства, в основном в центральные и западные регионы. Другие же — переориентировались и выращивают больше овощей, на которые есть спрос.

Как фермеры смогли перейти на другой вариант овощей

Фермер из Закарпатья рискнул и не прогадал. Вместо помидоров и капусты начал промышленно выращивать арбузы по херсонской технологии. На поле у фермера капельный полив.

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В прошлом году на арбузы был безумный спрос, фермер выращивал их на двух гектарах, собрал 90 тонн урожая. В этом году засадил уже три гектара.

Конечно, выращивать арбузы здесь сложнее, ведь царит другой климат, вода и почва.

В селе Боржавское уже созревают помидоры. Спрос на закарпатские помидоры всегда был, отсюда их развозят по всей Украине. Второй год здесь также выращивают помидоры сливки, которыми раньше всех снабжал Херсон.

Село Заречье славилось капустой и красным перцем, теперь здесь растут кабачки, огурцы, салаты, баклажаны и многое другое. В прошлом году баклажанов было мало, поэтому стоили дорого.

Прогнозируемой потери урожая на 70% из-за временной оккупации Юга не произошло, потому что фермеры выращивают разные культуры в разных регионах. Конечно, это сложнее и дороже, но овощами мы обеспечены.

Украинские фермеры смелые и преданные своему делу. Ранее мы рассказывали историю фермера из Николаевской области, который сеял поля под звуки взрывов.

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