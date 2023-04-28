Вместо почвы — вата! Как выращивают зелень на вертикальной ферме без большого поля

В Виннице молодая семья взялась за развитие вертикальной фермы. Сейчас там всего пять видов салата. Но потом перейдут к экологически чистому выращиванию огурцов и помидоров. Своим опытом готовы поделиться с начинающими. Процессом они управляют с компьютера.

Без большого поля, дорогостоящей техники и пестицидов. Именно так молодая семья выращивает зелень на вертикальной ферме.

Николай и Мария не имели специализированных знаний, но начали собственное полезное дело. В их парнике нет земли. Растения подкармливают специальными микроэлементами через воду.

На 60 кв. м. уже выращивают пять видов салатов. В неделю фермеры собирают до 150 кг продукта.

В вертикальном парнике семена сажают в вату, ведь так безопаснее для окружающей среды.

Выращивание зелени — непрерывный процесс. Им управляют с ноутбука. Это экономное дело, поскольку не нужно тратиться на защиту посевов от сорняков и насекомых.

Урожай отвозят сразу в рестораны и супермаркеты. Молодые предприниматели поняли, что и этот товар нужен на рынке, поэтому собственное дело, которое было начато еще до начала полномасштабного вторжения, решили развивать. Здесь верят, что их налоги крайне нужны экономике страны, а ферма помогает развивать сельское хозяйство Украины.

Но любовь к растениям иногда удается превратить в собственный бизнес даже детям. Читай историю 12-летнего мальчика, выращивающего и продающего зелень.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!