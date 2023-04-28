Замість ґрунту — вата! Як вирощують зелень на вертикальній фермі без великого поля

У Вінниці молода родина взялася за розбудову вертикальної ферми. Зараз там лише п’ять видів салату. Але згодом перейдуть до екологічно чистого вирощування огірків і помідорів. Своїм досвідом готові поділитись із початківцями. Процесом вони керують з комп’ютера.

Без великого поля, дорогої техніки та пестицидів. Саме так молода родина вирощує зелень на вертикальній фермі.

Микола та Марія не мали спеціалізованих знань, але започаткували власну корисну справу. У їхньому парнику немає землі. Рослини підживлюють спеціальними мікроелементами через воду.

На 60 кв. м. уже вирощують п’ять видів салатів. За тиждень фермери збирають до 150 кг продукту.

У вертикальному парнику насіння садять у вату, адже так безпечніше для довкілля.

Вирощування зелені — безпереривний процес. Ним керують з ноутбука. Це економна справа, оскільки не потрібно витрачатись на захист посівів від бур’янів та комах.

Урожай відвозять одразу у ресторани та супермаркети. Молоді підприємці зрозуміли, що і цей товар потрібен на ринку, тому власну справу, яку започаткували ще до початку повномасштабного вторгнення, вирішили розвивати.

Тут вірять — їхні податки вкрай потрібні економіці країни, а ферма допомагає розвивати сільське господарство України.

Та любов до рослин вдається іноді перетворити у власний бізнес навіть дітям. Читай історію 12-річного хлопчика, який вирощує та продає зелень.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!