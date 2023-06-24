Херсонські кавуни на Закарпатті! Як фермери змогли переорієнтувати свої господарства

Наближається сезон овочів, вирощених на відкритому ґрунті. Їх вистачить усім, запевняють аграрії. Хоча ціни на городину нині вищі на чверть, порівняно з торішніми.

Через війну витрати фермерів зросли. Тисячі квадратних кілометрів родючої української землі всіяні ворожими мінами або ж тимчасово окуповані. Щоб прогодувати українців, аграрії знайшли вихід. Одні релокували свої господарства, здебільшого в центральні та західні регіони.

Інші — переорієнтувалися і вирощують більше овочів, на які є попит.

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Фермер із Закарпаття ризикнув та не прогадав. Замість помідорів та капусти почав промислово вирощувати кавуни за херсонською технологією. На полі фермер має крапельний полив.

Торік на кавуни був шалений попит, фермер вирощував їх на двох гектарах, зібрав аж 90 тонн врожаю. Цього року засадив вже три гектари.

Звісно, вирощувати кавуни тут складніше, адже панує інший клімат, вода та ґрунт.

У селі Боржавське вже дозрівають помідори. Попит на закарпатські помідори був завжди, звідси їх розвозять по всій Україні. Другий рік тут також вирощують помідори сливки, якими раніше всіх забезпечував Херсон.

Село Заріччя славилося капустою та червоним перцем, тепер тут ростуть кабачки, огірки, салати, баклажани та багато іншого. Минулого року баклажанів було мало, тому коштували дорого.

Прогнозованої втрати врожаю на 70% через тимчасову окупацію Півдня не сталося, бо фермери вирощують різні культури в різних регіонах. Звісно, це складніше і дорожче, але овочами ми забезпечені.

Українські фермери — сміливі та віддані своїй справі. Раніше ми розповідали історію фермера з Миколаївщини, який сіяв поля під звуки вибухів.

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