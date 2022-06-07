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Голыми руками проводит разминирование полей: как бывший сапер из Баштанки освобождает землю от вражеских снарядов

Елена Горячева 07 июня 2022, 17:00

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Як колишній військовий розміновує поля голіруч в Баштанці

Голыми руками проводит разминирование полей: как бывший сапер из Баштанки освобождает землю от вражеских снарядов
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