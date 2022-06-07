Голыми руками проводит разминирование полей: как бывший сапер из Баштанки освобождает землю от вражеских снарядов

Житель Баштанки Сергей Коряка самостоятельно проводит разминирование окрестных полей и лесополос. Фермеры приглашают его проверить пашню. Но мужчина и сам признается, что не простил бы себе, если бы односельчане погибли из-за неразорвавшегося снаряда.

После ожесточенных боев в марте и попыток захвата в Баштанском районе осталось много взрывоопасных предметов. Иногда даже ракеты с уцелевшими кассетными снарядами. Сергей, когда их находит, подрывает на месте.

Местные жители, когда видят его белую машину с надписью “Мины”, понимают: взрывы, которые прозвучат в ближайшее время, — это не вражеские выстрелы.

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У мужчины большой опыт по разминированию: он работал сапером в миротворческой миссии ООН. Сейчас его работа — опасная, но очень необходимая. Ведь работники ГСЧС сосредоточены на разминировании населенных пунктов, а на обследование полей и лесополос пока времени нет.

На освобождение украинской земли от вражеских снарядов уйдет несколько лет, поделился прогнозами Сергей Коряка.

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