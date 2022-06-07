Голіруч розміновує поля: як колишній сапер із Баштанки звільняє землю від ворожих снарядів

Житель Баштанки Сергій Коряка самотужки розміновує навколишні поля і лісосмуги. Фермери запрошують його перевірити ріллю. Та чоловік і сам зізнається, що не пробачив би собі, якби односельці загинули через снаряд, що не розірвався.

Після запеклих боїв у березні та спроби захоплення в Баштанському районі залишилося багато вибухонебезпечних предметів. Трапляються навіть ракети з вцілілими касетними снарядами. Сергій, коли знаходить їх, розриває на місці.

Місцеві жителі, коли бачать його білу машину з написом “Міни”, розуміють: вибухи, які лунатимуть найближчим часом, — це не ворожі постріли.

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Чоловік має великий досвід розмінування, адже працював сапером у миротворчій місії ООН. Зараз його робота небезпечна, але дуже потрібна. Адже працівники ДСНС зосереджені на розмінуванні населених пунктів, а на обстеження полів та лісосмуг поки що часу не мають.

На звільнення української землі від ворожих снарядів знадобиться кілька років, поділився прогнозами Сергій Коряка.

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