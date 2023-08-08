Интересно, как ВСУ защищает нашу страну и дает отпор врагу? Смотри репортаж с передовой в Донецкой области

Именно на Восточном фронте, в Донецкой области, находится наша съемочная группа. Посетив передовые позиции, убедились — враг окапывается и днем, и ночью. К тому же, нашим защитникам очень мешают российские беспилотники, которых становится все больше.

Небо на Бахмутском направлении держат бойцы 30 бригады. Этот экипаж зенитной установки 23-2 на дежурстве с пяти утра.

Изменять месторасположение техники приходится каждый раз, иначе россияне рассчитают ее с помощью беспилотников Зала и Орлан, которые постоянно в небе ведут разведку и корректируют работу боевых ланцетов, количество которых на фронте последнего месяца значительно увеличилось.

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Беспилотник Ланцет так хорошо развился, что раньше они были начинены взрывчаткой и какими-то шариками, сейчас они уже имеют кумулятивную часть и даже представляют угрозу для танков, — объясняет военнослужащий ВСУ Александр.

Поэтому чередуя с утра до заката, силы ПВО защищают наши артиллерийские расчеты и технику пехоты. В общей сложности вся линия фронта в нескольких километрах от поля боя перекрыта силами ПВО, которые с разного вооружения сбивают все, что заметят в небе.

Буквально в километре от зенитчиков находятся украинские пехотинцы, ежедневно сталкивающиеся с врагом в позиционных боях.

Они окапываются, очень сильно окапываются, готовятся к нашим атакам. Они постоянно ведут инженерные роботы. И делают они это и днем и ночью, — рассказывает военнослужащий ВСУ Александр.

Украинские военные на этом отрезке фронта сейчас в обороне, но когда бывает приказ идти вперед, воины с оптимизмом идут освобождать землю, которую оккупировали россияне.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как бойцы 32-й отдельной механизированной бригады спасают машины.

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