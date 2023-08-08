Цікаво, як ЗСУ боронить нашу країну і дає відсіч ворогу? Дивись репортаж з передової на Донеччині

Саме на Східному фронті, на Донеччині, перебуває наша знімальна група. Відвідавши передові позиції, переконалися — ворог окопується і вдень, і вночі. До того ж нашим оборонцям дуже заважають російські безпілотники, яких стає усе більше.

Небо на Бахмутському напрямку тримають бійці 30 бригади. Цей екіпаж зенітної установки 23-2 на чергуванні з п’яти ранку.

Змінювати місце розташування техніки доводиться щоразу, бо інакше росіяни вирахують її за допомогою безпілотників Зала та Орлан, які постійно у небі ведуть розвідку та коригують роботу бойових Ланцетів, кількість яких на фронті останнього місяця значно збільшилася.

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Безпілотник Ланцет так добре розвинувся, що раніше вони були начинені вибухівкою та якимись шариками, то зараз вони вже мають кумулятивну частину і навіть становлять загрозу для танків, — пояснює військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Тому чергуючи від ранку до заходу сонця, сили ППО захищають наші артилерійські розрахунки та техніку піхоти. Загалом уся лінія фронту за декілька кілометрів від поля бою перекрита силами ППО, які з різного озброєння збивають усе, що помітять у небі.

Буквально за кілометр від зенітників знаходяться українські піхотинці, які щоденно стикаються з ворогом у позиційних боях.

Вони закопуються, дуже сильно закопуються, готуються до наших атак. Вони постійно ведуть інженерні роботи. І роблять вони це і вдень і вночі, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Українські військові на цьому відрізку фронту наразі в обороні, Та коли буває наказ йти вперед, вояки з оптимізмом йдуть звільняти землю, яку окупували росіяни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як бійці 32-ї окремої механізованої бригади рятують машини.

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