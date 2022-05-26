Будут и дальше сопротивляться: женщины-партизанки рассказали, как боролись с оккупантами

В оккупированном Херсоне партизаны на каждом углу напоминают захватчикам, что ВСУ уже рядом. Открытки с призывами покинуть оккупированные территории – развешаны повсюду, и на остановках транспорта, и на столбах, и на подъездах.

Активистов непокоренного города россияне задерживают, пытают и пытаются склонить на свою сторону. Жительницы Херсона Оксана и Ольга 62 дня прожили в оккупации, но активно участвовали в проукраинских митингах и волонтерили.

Ольга рассказывает, как впервые на улице Херсона увидела российских военных. В тот день в городе оккупанты застрелили 35 гражданских людей.

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Однако это не остановило херсонцев и на первый протест вышли сотни людей. Ольга с подругой Оксаной тоже были среди них. Но каждый день, говорят женщины, непокоренных становилось все больше.

Когда на митинги уже вышло более пяти тысяч человек – оккупанты начали разгонять херсонцев. Бросали дымовые шашки и стреляли, а на активистов устроили настоящую охоту.

Оккупанты просто обезумели, когда видели, что здесь их с цветами никто не встречает.

Как рассказывают женщины, в Херсоне оккупанты обустроили несколько застенков, куда свозят активистов, участников АТО и должностных лиц, которые отказываются сотрудничать с захватчиками. В настоящее время в области в розыске около полутысячи похищенных граждан.

Из-за угрозы задержания Оксана и Ольга были вынуждены скрываться от российских оккупантов, а позже уехать. Говорят, что удалось иметь машину и хоть какие-то средства, поскольку это был единственный шанс вырваться, которого у многих местных пока нет.

Сегодня женщины живут в Ивано-Франковске и рассказывают, что оставшиеся в Херсоне – не поддерживают пророссийские власти

Херсонцы очень ждут наших Вооруженных сил и в дальнейшем будут сопротивляться оккупантам. Потому что Херсон – это Украина.

Российские военные продолжают совершать на оккупированных территориях Украины настоящий террор. Читай, что рассказывают люди, которым удалось вырваться из оккупации в Херсонской области.